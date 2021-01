Orejuela se reapresenta em meio a impasse sobre o futuro

A direção do Grêmio iniciou 2021 com um impasse em relação a um jogador que vinha sendo bem aproveitado pelo técnico Renato Portaluppi. O lateral-direito Orejuela teve seu vínculo de empréstimo encerrado no dia 31 de dezembro de 2020. Cedido pelo Cruzeiro, o jogador colombiano tinha encaminhado um acerto para permanecer em Porto Alegre. No entanto, o clube mineiro não assinou os valores acordados e o jogador ficou sem contrato.

Mesmo assim, Orejuela se apresentou ontem com os demais companheiros e deu sequência ao tratamento para recuperar-se de uma lesão muscular sofrida no confronto com o Santos, pela Libertadores. O Cruzeiro acredita que o Grêmio possa pagar mais do que os R$ 12 milhões acordados anteriormente. O time de Belo Horizonte, atualmente na Série B, não tem como arcar com os salários do lateral. Alguns clubes fizeram sondagens pelo jogador, mas nenhuma proposta efetiva foi feita.

Enquanto isso, Orejuela segue em Porto Alegre aguardando o desfecho da novela. A ideia do atleta é permanecer é Porto Alegre, já que está ambientado com o time e com os colegas.