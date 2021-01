Futuro de D'Alessandro será no Nacional de Montevidéu

despedir do Inter no final do mês passado O meia D’Alessandro seguirá sua carreira no Uruguai. O camisa 10 chegou a um acordo com o Nacional e jogará em Montevidéu até o final de 2021. Após se, o argentino passou as festas de final de ano no Litoral Norte gaúcho, enquanto aguardava a definição do seu futuro. Ontem, o clube uruguaio fez o anúncio através de seu Twitter.

Além do futebol uruguaio, D’Ale tinha sondagens do futebol chileno, chinês e norte-americano. Aos 39 anos, o jogador acredita que ainda pode ser melhor aproveitado, o que não aconteceu no ano passado, no Beira-Rio. O Penãrol também procurou o jogador. No entanto, a proximidade com Ivan Alonso, ex-companheiro no River Plate que atua no Nacional, fez com que o D’Ale optasse pelo time tricolor.

Curiosamente, o argentino terá o mesmo destino de Marcelo Gallardo. Hoje, treinador do River Plate, o ex-meio-campista encerrou a carreira como jogador em 2011, no Nacional. Em seguida, Gallardo iniciou a carreira como técnico no clube.