Ypiranga vence líder Remo e segue vivo na briga pelo acesso

O Remo teve frustradas suas esperanças de disparar na liderança do seu grupo no Campeonato Brasileiro da Série C ao perder, por 2 a 1, de virada, para o Ypiranga-RS, na noite de domingo (3), no Colosso da Lagoa, em Erechim, pela quarta rodada da segunda fase. Para seguir sonhando com uma vaga na Série B Nacional, o time de Erechim precisa vencer os dois jogos restantes e torcer por resultados paralelos.

Apesar do tropeço, o time paraense segue na liderança o Grupo D com sete pontos, enquanto o Ypiranga é o lanterna com três. O Paysandu é o segundo colocado, com seis, e o Londrina está em terceiro, com quatro. Na rodada anterior, aconteceu o contrário no Mangueirão: o time gaúcho saiu na frente, mas levou a virada.

Lucas Siqueira abriu o placar, logo aos quatro minutos, para o Remo, que sofreu o empate aos 33, de Luis Eduardo. O gol da vitória gaúcha foi anotado por Cristiano aos 29 minutos da etapa final.

A rodada vai ser fechada, nesta segunda-feira (4), com o duelo entre Londrina e Paysandu. Em Belém, na rodada passada, o time da casa levou a melhor, ganhando por 3 a 2.

Já pela quinta rodada, o Ypiranga vai visitar o Londrina, no norte do Paraná, enquanto o Remo vai fazer o clássico paraense com o Paysandu, no Mangueirão.

No equilibrado Grupo C, o catarinense Brusque está a uma vitória da Série B

No Recife, no estádio do Arruda, Santa Cruz e Ituano empataram por 1 a 1. O time da casa foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar com Didira. Com um jogador a menos, levou o empate na segunda etapa, de André Castro.

O resultado não foi bom para os times no equilibrado Grupo C, agora liderado pelo Brusque, com seis pontos, após vencer o Vila Nova, por 3 a 0, no sábado, em Goiânia. Ituano e Santa Cruz têm campanhas iguais com cinco pontos, na frente do Vila Nova, com quatro. Na quinta rodada, o Vila Nova recebe o Santa Cruz, enquanto o Brusque, em Santa Catarina vai enfrentar o Ituano.

Os dois melhores de cada chave garantem o acesso à Série B da temporada 2021.