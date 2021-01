Interesse europeu em Pepê esquenta nova janela de transferências

No fechamento da última janela de vendas para o futebol português, o nome de Pepê foi citado até os últimos instantes com o interesse do Porto. Próximo da abertura de um novo período de transações com o futebol internacional, novos clubes se candidatam a contratar o atacante do Grêmio. Entre os principais interessados, estão novamente o Porto, o espanhol Real Madrid e o russo Zenit.

Em outubro do ano passado, o Porto chegou próximo a casa dos € 15 milhões (cerca de R$ 95 milhões). Entretanto, o presidente Romildo Bolzan Júnior segurou a permanência de Pepê por mais alguns meses. Só que as boas atuações e os gols marcados seguiram chamando a atenção de interessados. A janela de transferência de atletas brasileiros para o futebol internacional abre nesta semana e vai até a primeira semana de fevereiro.

O mandatário gremista garantiu que o clube fará todos os esforços possíveis para segurar o jogador até os confrontos finais da Copa do Brasil, marcados para os dias 3 e 10 de fevereiro, contra o Palmeiras. A ideia da direção tricolor é efetuar uma venda com números próximos ao negociado por Everton Cebolinha com o Benfica, vendido por € 20 milhões.

Com uma multa rescisória é de € 150 milhões, Pepê tem vínculo com o Grêmio até o final de 2024. O clube gaúcho detém 70% dos direitos econômicos do atleta e os outros 30% são do Foz do Iguaçu, clube formador, onde o Tricolor foi comprá-lo em 2016.

Enquanto isso, dentro das quatro linhas, o técnico Renato Portaluppi inicia hoje a preparação para a partida diante do Bahia, nesta quarta-feira, pela 28ª rodada do Brasileirão. A partida com os baianos será na Arena, às 19h15min. Depois da classificação para a final da Copa do Brasil, os jogadores receberam quatro dias de folga para as festas de final de ano.