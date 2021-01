Barcellos terá força-tarefa para quitar dívidas

O déficit de R$ 74 milhões e as dívidas a curto prazo vão mobilizar a nova diretoria do Inter nos primeiros dias de 2021. Alessandro Barcellos, presidente eleito para o triênio 2021/2023 afirmou que vai liderar uma força-tarefa para renegociar prazos e buscar recursos para os cofres do clube. Oficialmente, o novo mandatário assume o clube hoje, mas já tem feito reuniões com outros dirigentes eleitos e quer atacar as contas nas primeiras horas de gestão.