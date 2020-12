Fatos históricos marcaram ano atípico nos esportes

O ano de 2020 ficará marcado na história mundial pela pandemia do novo coronavírus e, nos esportes, não será diferente. Será um ano lembrado por uma doença que esvaziou estádios e ginásios, cancelou uma Olimpíada e transferiu competições em todos os continentes. Além disso, figuras marcantes nos deixaram e outras se uniram a causas sociais ou foram parar atrás das grades.

Os 80 anos do Rei do Futebol

No dia 23 de outubro, o rei do futebol foi assunto ao completar 80 anos de idade FRANCK FIFE/AFP/JC

Um jogador que deixou uma marca inigualável na seleção brasileira foi Pelé.E a data não passou batida. Clubes, jogadores da atualidade e do passado, a CBF e até a Fifa prestaram homenagens ao eterno camisa 10 do Santos e da seleção brasileira.

Adeus a Maradona e Paolo Rossi

Grandes figuras do futebol deixaram o convívio dos mortais. No dia 25 de novembro,devido a uma parada cardiorrespiratória em sua casa, em Tigre, região metropolitana de Buenos Aires. Uma multidão homenageou o eterno camisa 10 argentino durante o velório na Casa Rosada. Já na Itália, o, de câncer de pulmão. No Mundial disputado na Espanha, ele marcou três gols, eliminando o Brasil.

Lewis Hamilton conquista o heptacampeonato da F-1

O piloto inglês Lewis Hamilton foi imbatível no ano de 2020. No dia 15 de novembro, no GP da Turquia,, se igualando ao alemão Michael Schumacher.

Ronaldinho Gaúcho preso no Paraguai

, após entrarem no país portando passaportes falsos. Depois de um período de detenção em um presídio, onde até participou de um campeonato dos internos, o ex-jogador do Grêmio conseguiu ir para prisão domiciliar em um hotel de luxo na capital paraguaia. Sem a Justiça conseguir provas, eles foram liberados do Paraguai e voltaram ao Brasil.

Robinho é condenado em segunda instância por estupro na Itália

NBA é disputada em uma bolha montada em Orlando

Engajamento na luta contra o racismo

Seleção brasileira mantém os 100% nas Eliminatórias

O ano foi positivo para o time de Tite, com 100% de aproveitamento no início da busca por uma vaga para a Copa de 2022, no Catar. Nas quatro primeiras rodadas das Eliminatórias, o Brasil superou a Bolívia (5 a 0), Peru (4 a 2), Venezuela (1 a 0) e Uruguai (2 a 0). O atacante Neymar esteve presente apenas nas duas primeiras partidas, depois ficou de fora por problemas físicos, mas marcou gols e atingiu 64 gols com a canarinha, superando Ronaldo Fenômeno. Agora está atrás apena de Pelé.