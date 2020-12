Abel acerta permanência até o final de fevereiro

A presença do presidente eleito Alessandro Barcellos junto à delegação do Inter em Salvador parece ter surtido efeito para a manutenção de Abel Braga no comando do time até o final do Campeonato Brasileiro, em fevereiro. Ainda sem uma definição sobre o treinador que iniciará um novo projeto com o novo mandatário, Abelão seguirá até o final da competição.

O técnico campeão da América e do Mundo em 2006 desconversou sobre uma definição logo após a vitória sobre o Bahia por 2 a 1, em Salvador. Desde que chegou, logo após a saída de Eduardo Coudet, Abel vive seu melhor momento, tirando o que tem de melhor do atual elenco colorado. São cinco jogos sem perder e quatro vitórias seguidas.

Questionado sobre a possível permanência até o final do Nacional, Abel disse que houve uma conversa, mas o anúncio seria feito nos próximos dias. Ontem, Barcellos confirmou que o treinador seguirá à frente do time, que volta a campo apenas no dia 7 de janeiro, na Arena Castelão, contra o Ceará.

Para depois do Brasileirão, a probabilidade é que Miguel Ángel Ramírez desembarque na Capital para se ambientar e conhecer o elenco. Uma das principais razões para a contratação do ex-técnico do Independiente del Valle é o ótimo aproveitamento das categorias de base, já que o espanhol gosta de trabalhar com jovens.

O grupo se reapresentou na tarde de ontem, realizou um treino regenerativo. Após o trabalho na manhã de hoje, os jogadores recebem uma folga de três dias, retomando as atividades no próximo sábado.

Ontem, Marcelo Medeiros fez sua última manifestação como presidente do Inter. Em coletiva de imprensa, ele reconheceu que faltaram títulos para consolidar um trabalho que foi muito bem feito fora de campo. "Algumas pessoas acreditam em destino, acaso ou sorte. Eu, pessoalmente, acredito em missão. E a minha missão foi cumprida. A missão de entregar um clube muito maior e em melhores condições do que recebi. Entregamos um Inter mais eficiente e profissional em todas suas áreas", disse.