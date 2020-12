Roger Federer adia retorno e não disputará o Aberto da Austrália

O seis vezes campeão do Aberto da Austrália Roger Federer desistiu de disputar o torneio e seguirá o trabalho para recuperar a forma após duas operações no joelho neste ano, disse o agente do tenista. O suíço de 39 anos jogou pela última vez uma partida oficial no Grand Slam de abertura da temporada em janeiro, antes de ser submetido a uma cirurgia no joelho. Mais tarde, ele passou por uma segunda operação.

O início do Aberto da Austrália de 2021 foi adiado por três semanas, até 8 de fevereiro, devido às regras rígidas de fronteira do país para conter a disseminação do novo coronavírus. Federer, que vinha treinando em Dubai, disse aos organizadores que o atraso no início do torneio poderia beneficiá-lo. No entanto, seu agente Tony Godsick afirmou que o suíço ainda não está pronto para retornar.

"Roger decidiu não jogar o Aberto da Austrália de 2021. Ele fez grandes progressos nos últimos meses com o joelho e a forma física, porém, após consultar sua equipe, e decidiu que a melhor opção para ele no longo prazo é retornar ao tênis competitivo após o Aberto da Austrália", disse Godsick em um comunicado. O agente acrescentou que está buscando construir um calendário de jogos para Federer a partir do final de fevereiro.