Alessandro Zanardi mostra sinais de recuperação após grave acidente em junho, diz equipe médica

O bicampeão paralímpico e ex-piloto da Fórmula 1 Alessandro Zanardi mostrou os primeiros sinais de recuperação de sentidos e funções cerebrais, depois de grave acidente em junho deste ano. Segundo a Agência Estado, o italiano respondeu com sinais perguntas realizadas por médicos e por sua esposa, trazendo esperanças de plena recuperação.

Além de recuperar a audição, Zanardi demonstrou capacidade de apertar a mão de um enfermeiro e erguer o polegar em um sinal de positivo. Ainda não é possível avaliar a condição da fala do atleta paralímpico, uma vez que, de acordo com a equipe médica, sua traqueia segue com buraco por precaução, caso seja necessário qualquer procedimento de urgência que facilite sua respiração.

O piloto participava de um festival, em Siena, para comemorar o renascimento da Itália após a primeira onda da pandemia do novo coronavírus. Zanardi perdeu o controle de sua bicicleta de corrida, invadindo a contramão, e acabou colidindo com um caminhão. O atleta foi vítima de traumatismo craniano e, desde o acidente, permanece em coma induzido.

Em setembro de 2001, Zanardi, à época piloto da extinta categoria Champ Cart, perdeu as duas pernas em um acidente na Alemanha. A partir de 2007, adotou o paraciclismo, transformando-se no principal campeão paralímpico da história da modalidade.