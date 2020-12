Antes do São Paulo, Grêmio tem outro Tricolor pela frente

Depois de vencer o São Paulo por 1 a 0 pela Copa do Brasil, o Grêmio terá outro tricolor neste final de semanal, coincidentemente vermelho, preto e branco. Contra o Atlético-GO, às 20h30min, no domingo (27), a tendência é que o técnico Renato Portaluppi escale reservas, mirando a decisão de quarta-feira.

Na quinta posição com 42 pontos e um jogo a menos em relação ao Inter, quarto lugar, o Grêmio entrará em campo na Arena podendo ingressar no G4 em caso de derrota colorada. Já o Dragão vem de duas vitórias seguidas e, no momento, está na 11ª posição. Será o último compromisso do Grêmio pelo Brasileirão em 2020.