Com técnico espanhol apalavrado, futuro de Abel Braga segue incerto

novo presidente Alessandro Barcellos Enquanto o técnico Abel Braga prepara o time para o último jogo de 2020, no próximo domingo (27), contra o Bahia, em Salvador, a sequência do trabalho do treinador colorado ainda segue indefinida. O espanhol Miguel Ángel Ramírez já estaria apalavrado com o. Entretanto, ainda não foi definida a data de início do trabalho do novo comandante.

Dentro deste cenário, Abelão segue sem saber seu futuro no clube. Contratado por Marcelo Medeiros até o final do Campeonato Brasileiro, o treinador deve ter uma conversa com Barcellos após o enfrentamento com os baianos. O que pode facilitar esse diálogo é que o novo presidente fará parte da delegação que viaja a Salvador no próximo final de semana. Pode ser que Abel siga com o time até o final de fevereiro.

Enquanto isso, o atacante Taison visitou o ex-clube na manhã desta terça-feira (22). Jogador do Shakhtar até junho de 2021, ele falou que está sempre em contato com o Inter e seu empresário já abriu conversas para seu retorno. Com a saída de D'Alessandro, ele poderia se tornar a referência técnica.

Já em Belo Horizonte, a imprensa dá como certa a vinda do executivo Paulo Bracks, do América-MG, para o Colorado. Ele deve assumir a vaga de Rodrigo Caetano.