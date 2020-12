Na outra semifinal da Copa do Brasil, o favorito Palmeiras enfrenta o América-MG

Palmeiras e América-MG medem forças pela primeira vez neste ano para ficarem mais perto de um título nacional. As duas equipes continuam a caminhada rumo à taça da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (23), às 21h30min, no Allianz Parque. O time paulista tenta confirmar o favoritismo e começar a construir a vantagem em seus domínios.

Comandada pelo português Abel Ferreira, a equipe paulista segue em busca da quarta taça da competição nacional. Para isso, o treinador deve ter os reforços de Rony, poupado diante do Inter, no fim de semana, pelo Brasileirão. Luiz Adriano também pode ser novidade, já que treinou com o grupo.

Do outro lado, o Coelho do irreverente técnico Lisca, tenta mostrar que não está entre os quatro finalistas à toa. Na competição, o América teve duas importantes vitórias fora de casa: Corinthians e Inter. Para repetir a história no Allianz Parque, Lisca aposta suas fichas na organização tática e na exploração dos contra-ataques rápidos com recomposições em momentos sem bola.

O Palmeiras deve ir a campo com Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Gabriel Veron e Rony. Já o América pode ter Matheus Cavichioli; Diego, Messias, Anderson e João Paulo; Juninho, Flávio e Geovane; Felipe Azevedo, Ademir e Rodolfo.