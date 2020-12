Equipe sub-20 empata com o Chile e conquista torneio na Granja Comary

De olho na disputa do Sul-Americano Sub-20, que acontecerá em fevereiro de 2021 na Colômbia e dá vagas para o Mundial, a seleção brasileira da categoria conquistou nesta sexta-feira (18) o título do Torneio Internacional Sub-20, realizado na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). A taça foi ganha com o empate por 1 a 1 com o Chile.

O resultado levou as duas seleções a sete pontos, ambas com duas vitórias e um empate, mas o Brasil, que é comandado pelo técnico André Jardine, levou a melhor pelo saldo de gols (8 contra 2). A disputa do quadrangular ainda contou com Peru e Bolívia. Os peruanos ficaram com o terceiro lugar ao baterem os bolivianos por 3 a 0.

Gonzalo Tapia abriu o placar para os chilenos na partida logo aos oito minutos do primeiro tempo. Aos 28, o atacante Cauê, do Corinthians, deixou tudo igual. Pela esquerda, Gustavo Maia se livrou da marcação de quatro chilenos e cruzou para a área. Cauê recebeu e tocou na saída do goleiro rival.

Nesta sexta-feira, o Brasil jogou com Leo Linck; Rafael (Calegari), Luan Patrick, Pedro Henrique e Wellington; Bruno Gomes, Zanocelo (Daniel Cabral) e Maurício (Jajá); Gustavo Maia (Riquelme), Cauê (Carlos Alberto) e Praxedes. O zagueiro Pedro Henrique e os meio-campistas Maurício e Praxedes pertencem ao Inter.

técnico Abel Braga para a partida deste sábado (19), contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. Ainda nesta sexta-feira, Praxedes se integra ao grupo concentrado e fica à disposição do

Na competição, além do empate com os chilenos, a seleção derrotou a Bolívia por 2 a 0, na estreia, e goleou o Peru por 6 a 0, na segunda rodada do quadrangular.