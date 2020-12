Em 'bolhas', Brasileiro terá a volta do campeão Corinthians, de Santa Cruz do Sul

A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) anunciou que o Campeonato Brasileiro adulto masculino de 2021 será disputado em sistema de bolhas. A novidade, aprovada pelos clubes participantes, visa dar mais segurança aos atletas diante dos últimos gráficos da pandemia da Covid-19, que cresce praticamente em todo o Brasil e dificulta projeções sobre fevereiro do ano que vem, quando a disputa terá início.

As equipes das Conferências Gerson Victalino e Hélio Rubens Garcia irão se enfrentar em jogos de turno e returno em uma mesma sede, sem mexer no formato da competição. Oitavas de final, quartas e a fase final, chamada de "Final Four", terão as suas sedes definidas futuramente. O torneio foi antecipado em uma semana, começando em 7 de fevereiro, e tem previsão de encerramento em 30 de maio.

Com 12 equipes de três regiões do País, a competição conta com Botafogo, os gaúchos do União Corinthians, de Santa Cruz do Sul, e o Vila Nova, de Goiás, todos com títulos nacionais em sua história. De Santa Catarina, confirmaram presença o Joinville Basquete, o Black Star, Brusque Basquete e Blumenau Basquete. Do Paraná, estão garantidos ADRM Maringá, Londrina Basketball e o NBPG Ponta Grossa, atual campeão do Brasileiro.

O União Corinthians voltará ao basquete profissional, mesmo caminho que faz o Vila Nova, de Goiás, que também terá o Vultures Anápolis. Osasco será o representante de São Paulo e o Botafogo fecha a lista no Rio de Janeiro.

A Conferência Gerson Victalino terá a sua sede do turno em Goiânia, com o Vila Nova como anfitrião, entre 7 e 14 de fevereiro. O returno será entre 7 e 14 de março, no Rio de Janeiro, com o Botafogo sendo o mandante.

Já a Conferência Hélio Rubens Garcia terá a cidade de Ponta Grossa, no Paraná, como sede, sendo o NBPG Ponta Grossa como mandante, entre 22 de fevereiro e 1 de março. O returno será em Brusque, Santa Catarina, na casa do AD Brusque, entre 22 e 29 de março.

Todas as equipes deverão seguir os protocolos de Retorno ao Esporte estabelecidos pela CBBasketball, em documento publicado pela Área Médica.