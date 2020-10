Coudet tem os retornos de Heitor e Musto para a Libertadores

O Inter se reapresentou, nesta segunda-feira (19), com duas novidades para o técnico Eduardo Coudet. O lateral-direito Heitor e o volante Musto estão recuperados das lesões e podem ficar à disposição para o enfrentamento com a Universidad Católica, quinta-feira (22), às 21h30min, no Chile, pela Libertadores da América. A partida, válida pela última rodada da fase de grupos, deve carimbar o time nas oitavas de final. A decisão sobre ambos será tomada após a realização das avaliações médicas realizadas todo início de semana.

O grupo colorado realiza uma atividade na tarde desta terça-feira (20) e outra na manhã de quarta. À tarde, a delegação embarca em voo charter para Santiago. Sem chances de avançar no torneio, os chilenos brigam com o América de Cali por uma vaga na Sul-Americana. Já para o Inter, um empate vale a classificação. Para ficar em primeiro no grupo, é preciso secar o Grêmio contra os colombianos, na Arena, além de vencer no Chile.