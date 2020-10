ACBF vence de virada o Atlântico fora de casa

Em Erechim, neste domingo(18), a ACBF, de Carlos Barbosa, venceu o Atlântico, de Erechim, por 5 a 2 dentro do ginásio do adversário, o Caldeirão do Galo. As duas equipes estão classificadas às oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF), mas o vencedor do clássico gaúcho chegou a 20 pontos e subiu para a vice-liderança do Grupo B. O líder da chave é o Joinvile, porém tem três jogos a menos. Já o Atlânticosegue com 16 pontos, naquartacolocação do grupo.

O primeiro tempo da partida começou com odomínio dos donos da casa. Aos três minutos, Silva abriu o marcador. O Carlos Barbosa reagiu, mas parava nas milagrosas defesas do goleiro Jackson. Apesar da pressão dos visitantes, quem voltou a marcar foi o Atlântico com a canhota de Dil, de falta, aos 18. Foi também numa cobrança de tiro livre, cobrado no canto esquerdo, que Fernando diminuiu para a Laranja Mecânica.

Na segundaetapa, o Carlos Barbosa voltou com tudo.Logo aos dois minutos, Pedro Rei empatou a partida. A virada viria em seguida, com Lê aos cinco minutos,após mais um chute que contou com um desvio para superar o arqueiro do Atlântico. No desespero, o Galoapelou para o goleiro linha (quando o goleiro assume a função de jogador). A tática não deu certo. Pedro Rei fez mais um, o quinto dele no campeonato. No segundo final do jogo, Lê marcou mais uma vez, acertando um chute de longa distância, selando a vitória emocionante do Carlos Barbosa.

"Jogo difícil, clássico. A gente veio pra recuperar os pontos que eles tiraram da gente. Agora, é manter a mesma garra e atitude contra o Blumenau, antes entrar no playoff com essa mesma força", avaliouLê ao final do duelo.

Esta foi a segunda vez que os times rivais se enfrentaram este ano na LNF. Em 1º de setembro, o Atlântico levou a melhor, vencendo o Laranja Mecânica por 4 a 2, em Carlos Barbosa.

Agência Brasil