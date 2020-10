Figueirense revela mais quatro casos de Covid-19 e só tem 15 atletas para jogo contra o Brasil-Pel

A diretoria do Figueirense emitiu nota oficial, nesta sexta-feira (16), para confirmar mais quatro casos de Covid-19 no elenco que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Os novos infectados são o volante Arouca, o meia Davi Kuhn, o zagueiro Jhonatan e o atacante Gabriel Barbosa.

O Figueirense vai enfrentar o Brasil de Pelotas no sábado (17), às 18h30min, no Bento de Freitas, pela 16ª rodada. Com os novos casos, o Figueira tem à disposição apenas 15 jogadores, mas, ainda assim, pelo protocolo da CBF, o jogo vai ocorrer. O adiamento da partida ocorreria só se um clube ficar com menos de 13 atletas.

Já são 31 casos no clube catarinense desde o início da pandemia. Os atuais são Alemão (zagueiro), Arouca (volante), Diego Gonçalves (atacante), Davi Kuhn (meia), Dudu (meia), Elacio (lateral-direito), Everton Galdino (meia), Gabriel Barbosa (atacante), Heryck (volante), Jhonatan Silva (zagueiro), Marquinho (meia), Matheus Neris (volante), Paulo Ricardo (meia), Rodolfo Castro (goleiro), Vitor Caetano (goleiro), Elano (treinador) e cinco membros da comissão técnica (nomes não revelados).

Derrotado pelo Sampaio Corrêa, por 3 a 0, no seu compromisso anterior, o Figueirense chegou a três jogos sem vitória na Série B e está na zona de rebaixamento com 14 pontos. Já o Xavante vem de vitória sobre o Juventude, em Caxias do Sul, e está na 14ª colocação com 18 pontos, quatro da zona da degola.