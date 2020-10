Grêmio leva última vaga e define quartas de final do Brasileirão

A última vaga que faltava às quartas de final da Série A1 (primeira divisão) do Brasileiro Feminino ficou com o Grêmio. Na quarta-feira (14), o Tricolor empatou sem gols com o São Paulo, em Cotia (SP), pela 15ª e última rodada da primeira fase, e venceu a disputa com Flamengo e Cruzeiro, que também brigavam pela classificação.

As rubro-negras receberam o Avaí/Kindermann em Mesquita (RJ) e ganharam por 2 a 1. A vitória levou o Flamengo aos mesmos 24 pontos do Grêmio, mas as gaúchas asseguraram o oitavo lugar pelo saldo de gols superior (cinco a dois). As catarinenses com 27 pontos, ficaram com a sexta posição.

O ponto somado pelas gremistas em Cotia gaúchas também acabou eliminando o Cruzeiro, que atropelou o Audax, em Osasco (SP), por 6 a 0. As Cabulosas terminaram a primeira fase com 23 pontos, na 10º posição. As paulistas, rebaixadas, estacionaram nos sete pontos e no 14º lugar.

Nas quartas de final, o Grêmio medirá forças com o Corinthians, dono da melhor campanha da primeira fase, com 42 pontos. O Timão até perdeu pênalti, mas levou a melhor no clássico diante do Santos, por 1 a 0. As Sereias da Vila, com 33 pontos, estavam com o segundo lugar garantido e terão outro rival pela frente no mata-mata, o São Paulo, sétimo colocado.

O Inter também somou 33 pontos, mas ficou em terceiro por ter uma vitória a menos que o Santos (11 a 10). As Gurias Coloradas concluíram a participação na primeira fase com um 4 a 1 sobre o Minas Brasília, na capital federal. As Coloradas enfrentarão o Avaí/Kindermann como nas quartas de final.

O quarto lugar ficou com a Ferroviária, apesar da derrota por 1 a 0 para o São José fora de casa. Elas decidirão uma vaga nas semifinais com o Palmeiras, que empatou por 2 a 2 com o Iranduba, em Manaus, e avançou em quinto lugar, com 28 pontos.

O Hulk da Amazônia, que foi a 11 pontos, na 13ª colocação, entrou em campo já rebaixado à Série A2 (segunda divisão) e se despediu da elite após oito anos. Por fim, no jogo entre as duas equipes pior colocadas no campeonato, a Ponte Preta superou o Vitória por 3 a 1 em Salvador, somando os primeiros três pontos no Brasileiro. No ano que vem, Ponte e Vitória disputarão a Série A2.

A CBF ainda divulgará a tabela detalhada das quartas de final. As partidas de ida estão previstas para 28 de outubro (quarta-feira) e 1º de novembro (domingo).