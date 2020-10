A dois pontos da Z-4, Grêmio precisa vencer o Botafogo, na Arena

Geromel e Kannemann Jean Pyerre segue sendo a ausência. O Grêmio precisa de uma boa sequência de vitórias para retomar a confiança e devolver a autoestima ao grupo de jogadores. Sem conseguir sequer uma dobradinha de triunfos no Brasileirão, o time de Renato Portaluppi recebe o Botafogo, nesta quarta-feira (14), às 19h15min, na Arena. A principal dúvida está na defesa. Recuperados da Covid-19,passarão por testes para saber se têm condições de atuar.

derrota para o Santos, no domingo (11) Caso a dupla titular não atue, o Tricolor irá a campo com uma formação bem jovem, com Rodrigues e Ruan. Paulo Miranda tem uma lesão muscular e David Braz foi expulso na. A tendência é de que Geromel volte, já o argentino não é certo. Os outros retornos são de Alisson e Matheus Henrique. Com isso o Grêmio deve ter Vanderlei; Orejuela, Geromel (Rodrigues), Kannemann (Rodrigues ou Ruan) e Cortez; Lucas Silva, Matheus Henrique e Robinho (Maicon); Alisson, Pepê e Diego Souza.

Nesta terça-feira (13), o presidente Romildo Bolzan Júnior concedeu uma entrevista ao canal oficial do clube. Ele cobrou reação da equipe e afirmou que o mesmo técnico que hoje está sendo questionado é o que trouxe ao clube as conquistas nos últimos anos. "Temos que reagir. Essa história de que nos conforta essa posição, de altos e baixos, ganha, perde, empata, não atende à necessidade do Grêmio. A minha indignação é a de todos", disse.