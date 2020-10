Com problemas na defesa, Portaluppi trabalha para ter dupla de zaga titular

Com problemas no sistema defensivo, o técnico Renato Portaluppi trabalha para ter as voltas dos zagueiros Pedro Geromel e Kannemann diante do Botafogo, quarta-feira (14), às 19h15min, na Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos estão recuperados da Covid-19 e agora dependem da avaliação física para serem aproveitados.

derrota por 2 a 1 para o Santos A necessidade deve acelerar o retorno de ambos, já que no domingo (11), David Braz foi expulso nae precisará cumprir suspensão automática. Além disso, Paulo Miranda teve de ser substituído no intervalo da partida. As outras opções são os jovens Rodrigues e Ruan.

"Precisamos conversar com os jogadores, ver como estão se sentindo. Fizeram três ou quatro treinos depois da Covid-19, mas estavam muito cansados. Vou conversar e, a partir daí, defino a equipe para quarta-feira", disse Portaluppi.

O meia Jean Pyerre é outro jogador recuperado do coronavírus que depende da situação física para voltar a ser aproveitado. Certo mesmo, é o retorno do volante Matheus Henrique, que cumpriu suspensão na Vila Belmiro.