Após encerrar a carreira, Marcelo Oliveira é anunciado como coordenador técnico do Grêmio

reencontro do Grêmio com a vitória A quarta-feira (7), além de marcar o, em casa, no Campeonato Brasileiro, marcou também a despedida de Marcelo Oliveira dos gramados. Aos 33 anos e com uma sequência de lesões graves, o ex-lateral e ex-zagueiro assume, agora, a função de coordenador técnico do Departamento de Futebol.

Líder nato por todos os grupos que passou, Marcelo Oliveira chegou ao Tricolor no final de 2014 e participou da conquista de sete títulos - Gauchão 2018/2019/2020, Recopa Gaúcha 2019, Recopa Sul-Americana 2018, Libertadores 2017 e Copa do Brasil 2016 -, atuando em 174 partidas com a camisa do clube.

Já pensando na nova função, Marcelo finalizou o curso de Gestão Esportiva pelo Barça Innovation e está encaminhando a conclusão do curso Gestão Técnica do Futebol, pela Universidade do Futebol. Nesta quinta-feira, ao lado da esposa e dos dois filhos, ele recebeu uma placa e uma camisa com o número 174 das mãos do presidente Romildo Bolzan e do vice de futebol Paulo Luz.

"Quero dizer meu muito obrigado a vocês, desde que fui contratado até o dia de ontem (quarta-feira), quando encerrei a carreira como atleta, e o dia de hoje (quinta-feira), em que começo como coordenador técnico. Quando cheguei, disse que estava realizando um sonho. Realizei o sonho de vestir a camisa, como atleta e, durante esses anos, o meu sentimento foi transformando, no sentido de que eu tinha algo a mais para fazer aqui. Não tinha certeza se as coisas aconteceriam, mas vim me preparando para isso, preparando para uma nova função", resumiu o novo dirigente.