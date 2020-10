Seleção brasileira dá início ao sonho do hexa no Catar 2022

Neymar é dúvida para a estreia da seleção brasileira nas eliminatórias, nesta sexta-feira, às 21h30min, contra a Bolívia, na Neo Química Arena, em São Paulo. O atacante sentiu dores nas costas no treino de quarta-feira (7), na Granja Comary, e foi poupado da atividade desta quinta-feira (8), no palco do confronto com os bolivianos.

"Ele não conseguiu treinar, com dores na lombar. Durante o aquecimento, foi retirado no treino. De ontem (quarta-feira) para hoje (quinta-feira) teve uma pequena melhora. Não temos nem 24 horas da dor mais intensa. Hoje ele não tem condições de treino, vai ficar no hotel fazendo tratamento intensivo. Amanhã vamos passar uma posição mais positiva para o Tite", disse o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.





Caso Neymar não tenha condições de jogo, Tite escalará Éverton Ribeiro, do Flamengo, como titular. Os dois trabalharam juntos no Corinthians, em 2011, mas o meio-campista ficou relegado ao banco de reservas e não teve oportunidades com o treinador que, agora, aposta no jogador para esta nova etapa com a seleção. "O que o Everton Ribeiro te traz? É um articulador, da construção, um jogador que pensa a última bola, e também um finalizador de média distância", disse Tite.

Dono da posição, Alisson, do Liverpool, se machucou em um treino do clube inglês e foi cortado da convocação. Se há dúvida sobre a condição de Neymar para a partida, no gol o técnico já confirmou o seu titular: Weverton, do Palmeiras.Para o seu lugar, Tite chamou Ederson, do Manchester City, que ao longo do último ciclo foi o reserva imediato de Alisson.

Outro que ganhará oportunidade de iniciar a partida é Douglas Luiz, meio-campista do Aston Villa. Assim, Tite definiu a escalação para o duelo de estreia em São Paulo com Weverton, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Casemiro, Douglas Luiz e Philippe Coutinho; Everton Cebolinha, Roberto Firmino e Neymar (Éverton Ribeiro).

Além do jogo da seleção brasileira, mais cedo, às 20h30min, no Estádio Metropolitano de Barranquilla, a Colômbia recebe a Venezuela.