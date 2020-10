LeBron mandou mensagem a companheiros cobrando vitória no jogo 4

venceu o Miami Heat por 102 a 96 LeBron James mandou uma mensagem aos companheiros do Los Angeles Lakers durante a tarde de terça-feira (6) cobrando uma vitória no jogo 4 das Finais da NBA. Mais tarde, a franquia californianae abriu 3 a 1 na série decisiva da liga norte-americana de basquete.

A história foi revelada antes do jogo pelo reserva dos Lakers Markieff Morris. Ele contou que LeBron enviou uma mensagem no bate-papo do grupo dizendo que o jogo precisava ser encarado como um de "vitória obrigatória", pois faria o time abrir vantagem e ter três oportunidades de fechar a série.

"Acordei do meu cochilo após a reunião da nossa equipe e senti aquela vibração, senti aquela pressão. Só queria transmitir essa mensagem aos meus companheiros de equipe e dizer em que tipo de zona eu estava", contou. Na partida, mais uma vez LeBron se destacou, fechando como o maior pontuador, com 28 pontos, 11 deles no último quarto. As equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira (9), às 22h, pelo quinto jogo das finais.