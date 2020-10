Lakers vencem Heat, fazem 3 a 1 e ficam a um triunfo do título da NBA

O Los Angeles Lakers está a uma vitória de conquistar o título da temporada 2019/2020 da NBA. Na noite desta terça-feira, abriu 3 a 1 na decisão com o Miami Heat ao derrotá-lo por 102 a 96, em um jogo muito equilibrado, no complexo da Disney na Flórida, onde o campeonato foi retomado após a paralisação provocada pela pandemia do coronavírus.

LeBron James esteve próximo de conseguir um "triple-double", fechando a partida com 26 pontos, 12 rebotes e 8 assistências, tendo brilhado especialmente no segundo tempo. Anthony Davis somou 22 pontos e 9 rebotes, incluindo uma cesta de três na parte final do duelo e um toco decisivo, o seu quarto no confronto, sobre Jimmy Butler, coroando a sua boa partida defensiva. Já Kentavious Caldwell-Pope, com bom início e fim de jogo, fez 15 pontos.

No Heat, Butler foi o principal destaque, com 22 pontos, dez rebotes e nove assistências, ainda que sem repetir o brilho do Jogo 3, quando conduziu a equipe de Miami ao triunfo. O novato Tyler Herro, que oscilou durante a partida, mas se destacou no último período, fez 21 pontos e ainda capturou sete rebotes. O quinto jogo da série está marcado para sexta-feira, a partir das 22 horas (de Brasília). Os Lakers ganharam o primeiro (116 a 98) e o segundo confrontos (124 a 114), com o Heat reagindo no terceiro (115 a 104), mas voltando a cair no quarto.

Se os Lakers vencer na sexta-feira, conquistarão o 17º título da NBA, se igualando ao Boston Celtics como maior vencedor da liga. Em caso de derrota, terá novas chances no domingo e, eventualmente, na próxima terça-feira.

O JOGO - O Miami teve o retorno de um dos seus titulares após dois jogos fora, Bam Adebayo, embora Goran Dragic tenha continuado de fora, ainda em recuperação de lesão. Só que os Lakers começaram melhor o primeiro quarto, marcado pela postura agressiva das defesas. E apesar de Jimmy Butler ter feito 11 pontos, não conseguiu impedir que o time de Los Angeles fechasse o período na frente, por 27 a 21, com dez pontos de Kentavious Caldwell-Pope.

Mas o Heat voltou melhor no segundo quarto. Com o domínio de Adebayo do garrafão, teve uma sequência de 13 a 2, abrindo 34 a 29. Parecia que deslancharia, mas os times passaram a cometer muitos erros. Os Lakers se aproximaram graças ao bom desempenho dos seus reservas e conseguiram a virada no placar, indo ao intervalo ganhando por 49 a 47.

Esse equilíbrio voltou a se repetir no terceiro quarto, ainda que com quase sempre os Lakers à frente no placar. E o seu diferencial passou a ser sua dupla de astros. Ambos fecharam o período como cestinhas, com 17 pontos, além de oito rebotes de Davis e cinco assistências de LeBron. LeBron, aliás, colocou o time em vantagem de 55 a 54 a 8min18 do fim do terceiro período com uma cesta de três. E nunca mais a equipe perderia essa dianteira.

Foi, assim, que os Lakers começaram o quarto final vencendo por 75 a 70. Só que o Heat não dava qualquer conforto ao time da Califórnia, tendo chegado a empatar o placar em 83 a 83. Foi aí que LeBron buscou chamar a responsabilidade. Fez os sete pontos seguintes da sua equipe, que tinha alguma vantagem nos rebotes.

Com cinco pontos consecutivos de Kentavious Caldwell-Pope, o time abriu 95 a 88 a 2min00 do fim, deixando os Lakers perto do triunfo. E ela se confirmaria com uma cesta de três e um toco de Davis n minuto final, levando a equipe de Los Angeles ao triunfo por 102 a 96. Agora, então, os Lakers têm três chances para conquistar novamente o título da NBA. E a primeira delas será na sexta-feira.

Agência Estado