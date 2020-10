Com Pepê voando, Grêmio tenta decolar diante do Coritiba

O clube resistiu às investidas do Porto por Pepê O fechamento da janela de transferência em Portugal trouxe alívio para o técnico Renato Portaluppi e para o torcedor do Grêmio., e o atacante permanece na Arena, pelo menos até o final desta temporada. Com isso, o camisa 25 é a principal arma para o Tricolor vencer o Coritiba, nesta quarta-feira (7), às 19h15min, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Everton para o Benfica empate no Grenal 428 Vivendo seu melhor momento com a camisa gremista, não falta motivação para Pepê ajudar o time a voltar a vencer em casa pelo Nacional. Neste ano, o atacante já marcou oito vezes desde que assumiu a titularidade, o que ocorreu com a saída de. Após o, no último sábado (3), Portaluppi garantiu que o seu time irá decolar na competição.

Para alçar esse voo, o técnico não contará com Alisson. O meia-atacante participou de 30 dos 35 jogos da atual temporada, mas um desgaste muscular tirou o jogador do duelo com o Coxa, que está a dois pontos do Grêmio e é o primeiro time no Z-4. A ausência abre um leque de opções para a vaga, com Robinho, Luiz Fernando, Éverton e Ferreirinha. Entretanto, Robinho deve ser o escolhido.

Uma mudança certa é a entrada de Diogo Barbosa na lateral-esquerda, já que Cortez foi expulso no clássico e cumpre suspensão. A partida pode marcar ainda a volta de Maicon ao time titular. Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, ele não atua desde o dia 13 de setembro, no empate em 1 a 1 com o Fortaleza, na Arena. No sábado, Maicon ficou no banco de reservas contra o Inter, mas não entrou.

A provável formação para enfrentar os paranaenses tem Vanderlei; Orejuela, Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon (Darlan); Robinho, Pepê e Diego Souza. Lembrando que Geromel, Kannemann e Jean Pyerre estão afastados do grupo, pois testaram positivo para o coronavírus.