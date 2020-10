Santos - Após o afastamento de José Carlos Peres da presidência do clube, o interino Orlando Rollo anunciou, nesta terça-feira (6), o desligamento de funcionários administrativos e a criação de um comitê de transição. O Peixe vive uma de suas maiores crises financeiras.

Vôlei de praia - O julgamento da jogadora Carol Solberg no STJD da modalidade, que seria realizado nesta terça-feira (6), foi adiado. Ainda não há uma nova data para a análise do caso. No dia 20 de setembro, Carol gritou "Fora, Bolsonaro" em entrevista ao vivo para o canal SporTV, após participar de uma etapa do Circuito Brasileiro em Saquarema (RJ).