Inter: Johnny tem lesão muscular confirmada e para por 15 dias

O jovem Johnny deixa de ser opção para o meio-campo do Inter nos próximos 15 dias. Nesta segunda-feira (5), o departamento médico divulgou um boletim no qual confirma a lesão muscular na coxa direita do volante, o que o tira dos gramados nas próximas duas semanas. Por outro lado, o técnico Eduardo Coudet recebeu a informação de que Rodinei está de volta. O lateral não ficou à disposição nas últimas semanas, pois estava com Covid-19.