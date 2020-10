Bayern de Munique acerta retorno de Douglas Costa

O último dia da janela de transferências do futebol europeu reservou novidades em grandes clubes do Velho Continente. Uma das principais é o retorno do ex-gremista Douglas Costa ao Bayern de Munique. O meia-atacante de 30 anos de idade volta ao time alemão após uma passagem entre 2015 e 2017, quando marcou 14 gols em 77 partidas.