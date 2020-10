Neymar faz dois em goleada do PSG contra o Angers no Francês

O Paris Saint-Germain goleou o Angers por 6 a 1, nesta sexta-feira (2), em casa, pelo Campeonato Francês. Neymar fez dois gols, enquanto Florenzi, Draxler, Gueye e Mbappé completaram a goleada. Do outro lado, Traoré marcou para os visitantes.

A vitória leva o PSG aos 12 pontos após seis partidas, provisoriamente na vice-liderança da competição. Já o Angers é o oitavo, com nove pontos. A equipe de Paris abriu o placar com Florenzi, que acertou belo chute no ângulo aos sete minutos do primeiro tempo. Neymar ampliou a vantagem antes do intervalo após completar boa jogada de Mbappé na lateral.

O brasileiro fez o segundo dele no jogo, o terceiro do PSG, aos três minutos da etapa final. Neymar aproveitou rebote da zaga e encheu o pé. O Angers descontou com Traoré, mas Draxler transformou o placar em goleada. Mais tarde, Gueye e Mbappé fecharam a conta para o Paris Saint-Germain.

As duas equipes só voltam a campo depois das datas Fifa. O PSG visita o Nimes no dia 17 de outubro, pelo Campeonato Francês. O Angers recebe o Metz no mesmo dia.