Liga dos Campeões terá duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo na fase de grupos

A Liga dos Campeões da Europa terá um confronto precoce entre os dois craques que têm dominado o futebol mundial nos últimos anos. Nesta quinta-feira (1º), a Uefa sorteou os grupos da competição e definiu que a Juventus, de Cristiano Ronaldo, e o Barcelona, de Messi, estarão no Grupo G. A chave conta ainda com o Dínamo de Kiev e o húngaro Ferencvaros.

Em outras competições de clubes e também pelas seleções, já ocorreram 35 duelos entre Messi e CR7. E a vantagem é do craque argentino, com 16 vitórias, 10 derrotas e 9 empates. Eles não duelam pelos seus times desde junho de 2018, antes da transferência do português para a Juventus. O último confronto, entre Barcelona e Real Madrid, terminou empatado em 2 a 2.

Finalistas da Champions na temporada passada, Bayern de Munique e PSG RB Leizpig, a quem eliminou nas semifinais da última edição do torneio. não devem ter vida fácil em suas chaves, especialmente o time francês. Afinal, é o cabeça de chave do Grupo H e terá pela frente o Manchester United, além doA chave é completada pelo Istanbul Basaksehir. Já o Bayern vai encarar o Atlético de Madrid, pelo Grupo A, que também conta com o austríaco Salzburg e o Lokomotiv Moscou.

Maior vencedor do torneio, o Real Madrid terá a Inter de Milão como adversário mais tradicional no Grupo B. A chave é completada por Borussia Mönchengladbach e Shakhtar Donetsk.

A fase de grupos da Liga dos Campeões começará em 20 de outubro, com a sua última rodada prevista para os dias 8 e 9 de dezembro. Inicialmente, o torneio terá seus jogos sendo disputados sem a torcedores, mas a presença de público nos estádios poderá ser liberada pelas autoridades locais de acordo com a evolução da pandemia do coronavírus - por outro lado, não está descartada a possibilidade de se realizarem jogos em campos neutros dependendo do número de casos da doença. A Uefa definiu 29 de maio do próximo ano como data para a decisão da Liga dos Campeões, em Istambul.

Confira os grupos

Grupo A - Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Salzburg e Lokomotiv Moscou;

Grupo B - Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter de Milão e Borussia Mönchengladbach;

Grupo C - Porto, Manchester City, Olympiacos e Olympique de Marselha;

Grupo D - Liverpool, Ajax, Atalanta e Midjtylland;

Grupo E - Sevilla, Chelsea, Krasnodar e Rennes;

Grupo F - Zenit, Borussia Dortmund, Lazio e Brugge;

Grupo G - Juventus, Barcelona, Dínamo de Kiev e Ferencvaros;

Grupo H - PSG, Manchester United, RB Leipzig e Istanbul Basaksehir.