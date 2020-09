Libertadores: Jogo do Grêmio passa apenas em pay-per-view; Inter terá transmissão em canal de TV fechada

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A dupla Grenal volta a campo na noite desta terça-feira para a disputa da 5ª rodada do Grupo E da Libertadores da América. Jogando em casa, na Arena, o Grêmio encara os chilenos da Universidad Católica, às 19h15min. O torcedor que quiser acompanhar a partida precisa ser assinante da Conmebol TV, canal pertencente à grade das principais tevês por assinatura.

Motivado pela vitória no clássico na última semana, no Beira-Rio, o Tricolor vai em busca da classificação antecipada às oitavas de final da competição. A notícia ruim foi a baixa da dupla de zaga titular. No início da tarde desta terça-feira, o departamento médico anunciou que Geromel e Kannemann testaram positivo para Covid-19 e ficarão afastados por 15 dias.

Com isso, o Grêmio deve ir a campo com Vanderlei; Orejuela, Rodrigues, David Braz e Cortez; Darlan, Matheus Henrique, Robinho (Maicon), Pepê e Alisson; Diego Souza.

Já o Inter entra em campo logo em seguida, às 21h30min, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, diante do América de Cali. A partida entre os brasileiros e colombianos terá transmissão dos canais Fox Sports.

Vivendo um momento de instabilidade técnica e política, o Colorado busca, além de uma vitória, uma atuação que devolva a confiança aos comandados de Eduardo Coudet. Para este confronto, o treinador argentino pode colocar Moledo na equipe, para reforçar o setor defensivo. A provável escalação tem Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel (Moledo), Cuesta e Léo Borges; Lindoso, Musto (Johnny), Boschilia e Patrick; Thiago Galhardo e Abel Hernández.