Aos 32 anos, tenista Teliana Pereira anuncia aposentadoria

Aos 32 anos, Teliana Pereira anunciou sua aposentadoria, após 15 anos de carreira profissional. Pernambucana, de Águas Belas, a tenista ganhou dois títulos em simples de torneios nível WTA (Bogotá e Florianópolis, ambos em 2015), 22 no total e chegou a estar em 43º no ranking mundial.

"O processo para tomar essa decisão levou um tempo. Fui amadurecendo a ideia em um período mais ou menos de um ano. Comecei a realmente pensar nisso, que cada dia era mais difícil viajar, pegar avião, levantar para treinar. Percebi que já não era tanto mais a prioridade. Foi aí que pensei em parar de jogar", diz Teliana.

A brasileira é a terceira tenista mais bem ranqueada do País, atrás apenas de Maria Esther Bueno e Niege Dias. Além disso, representou o Brasil nos Jogos Olímpicos. "É difícil, mas quando tomei a decisão estava muito certa do que queria. Estou muito feliz com a decisão tomada. É uma fase da minha vida que se encerra. Tenho muito orgulho de tudo que fiz, das pessoas que estavam ao meu lado e que me ajudaram bastante."

Teliana afirma que se surpreendeu com o que conquistou em sua carreira. "Estou muito satisfeita com a minha carreira. Fui muito além do que imaginava, com dois títulos de WTA e sempre superando minhas expectativas.

Ela disse ter projetos para buscar no momento, mas não deu detalhes. "Estou ansiosa para fazer coisas diferentes, iniciar algo novo. Ainda não sei o que vai ser. Estou curtindo esse momento para ter ideias, estou refletindo bastante, relembrando momentos bons e os mais difíceis, que foram de muito aprendizado. Levou um tempo, mas a partir do momento que tomei a decisão final, me deu muito alegria por tudo o que já fiz", concluiu.