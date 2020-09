Libertadores: Inter tenta driblar crise e mau rendimento diante do América de Cali

mau momento dentro de campo crise política O adversário é o mesmo do último triunfo: o América de Cali. Na Colômbia desde domingo (27), o Inter tenta driblar oe apela qual o clube passa. Após um mês de agosto exemplar, o Colorado venceu apenas um jogo em setembro.Nesta terça-feira (29), às 21h30min, a equipe de Eduardo Coudet pode encaminhar a classificação às oitavas de final caso vença os colombianos.

Para se reencontrar com a vitória, o time terá o possível retorno de Patrick. Peça importante no esquema de Coudet, o volante disfarçado de meia retorna ao time após quatro partidas de fora. Preservado ou machucado, o camisa 88 não atua desde a derrota para o Fortaleza, quando precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. As outras partidas foram as derrotas para Goiás e Grêmio e o empate com o São Paulo, no último sábado. Nesta segunda-feira (28), Patrick participou da última atividade, na Colômbia, como teste para o confronto.

Além dele, Coudet tem ainda os reforços do inoperante e questionado William Pottker e do jovem João Peglow. Pottker esteve perto de se transferir para o Cruzeiro ou ser vendido para o futebol turco. O que não evoluiu. Ele não atua há um mês, depois de uma lesão na coxa direita. Com o mesmo problema, Peglow ficou 15 dias de fora. Quem também está de volta é o volante Johnny. Ele pode entrar na vaga de Musto.

Já o atacante Yuri Alberto está treinando, em fase final de recuperação. Na próxima semana, o atacante pode reforçar o elenco colorado. Ele não atua desde o final de agosto, quando sofreu uma lesão muscular na coxa.

Sem Moisés e Edenilson suspensos pelo Grenal da Arena, e Uendel, que testou positivo para Covid-19, Matheus Jussa e Léo Borges brigam por uma vaga na lateral-esquerda. Pedro Henrique e Rodinei também estão afastados pelo vírus.

O provável Inter pode ter Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Cuesta e Matheus Jussa (Léo Borges); Lindoso, Musto (Johnny), Boschilia e Patrick; Thiago Galhardo e Abel Hernández. Os colorados podem assistir a partida na Fox Sports.