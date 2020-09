Bach diz que COI e organizadores de Tóquio 2020 estudam vários cenários para o evento

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

adiados justamente por conta do surto global da Covid-19 diferentes cenários O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o alemão Thomas Bach, disse nesta quinta-feira (24) que, em razão da incerteza de como será a situação da pandemia do novo coronavírus em 2021, os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020,, estão sendo preparados para se adaptarem a

Bach destacou que nos últimos meses ocorreram desenvolvimentos notáveis que levam ao otimismo em relação à disputa dos Jogos de Tóquio, incluindo o desenvolvimento de uma vacina ou a "retomada de um grande número de eventos esportivos" em todo o mundo. O alemão, que discursou durante uma reunião da comissão de coordenação entre o COI e os organizadores dos Jogos, por videoconferência, considerou Tóquio 2020 um evento próprio para "um mundo pós-covid-19".

O dirigente ressaltou que jogos das principais ligas esportivas do Japão, realizados no último final de semana, tiveram pela primeira vez a presença de mais de 5 mil espectadores nas arquibancadas e usou outros exemplos de "eventos complexos como a Volta da França", competição de ciclismo de estrada que acabou no último domingo.

"Isso demonstra que podemos desenvolver eventos esportivos mesmo sem a vacina" , disse Bach, que, no entanto, admitiu a impossibilidade de se saber com detalhe a evolução da pandemia nos próximos 10 meses, bem como as respostas médicas contra a Covid-19.

Bach pediu "sacrifícios" e "criatividade" a todos os envolvidos no movimento olímpico para "tomar decisões no momento adequado" quanto às condições de movimentação dos atletas em território japonês e mudanças nas regras e regulamentos que se aplicam aos Jogos de Tóquio. O encontro segue nesta sexta-feira.