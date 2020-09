Eduardo Leite diz que não há perspectiva de volta das torcidas aos estádios

Gre-Nal da Libertadores Não está nos planos do Executivo gaúcho liberar tão cedo o retorno das torcidas aos estádios de futebol. Nesta quinta-feira (24), um dia após osem público no Beira-Rio, o governador Eduardo Leite disse que não há perspectiva de permitir a presença de público nos jogos a curto prazo.

A exemplo de São Paulo, o Estado considera prematura a liberação de torcidas presenciais nos estádios de futebol, mesmo com a gradual melhora dos indicadores da Covid-19, para evitar aglomerações e possibilidade de aumento da disseminação do coronavírus.

"No Rio Grande do Sul nós não trabalhamos com a perspectiva de retorno de torcidas nos estádios, estamos conversando com promotores de eventos e shows e, naturalmente, a discussão dos protocolos para audiência em eventos pode vir a se desdobrar na presença de torcida nos estádios, mas é algo que a gente vê mais para a frente", comentou Leite durante live.