Grêmio vence o Inter por 1 a 0 no Beira-Rio

O segundo clássico entre e Inter e Grêmio pela Libertadores da América não teve nenhuma expulsão, no entanto, teve vencedor. Depois de uma primeiro tempo fraco, os times voltaram um pouco melhor para a etapa final. E o Grêmio soube aproveitar melhor o desarticulado meio-campo montado pelo técnico Eduardo Coudet, marcou com Pepê e venceu por 1 a 0, em pleno Beira-Rio.

Com isso, a vitória gremista na 4ª rodada do Grupo E, além de garantir o 10º clássico seguido sem derrota azul, deixou o time de Renato Portaluppi com os mesmos sete pontos, perdendo para o Inter no saldo de gols. No outro jogo da chave, América de Cali e Universidad Católica empataram em 1 a 1, na Colômbia.

O primeiro do Grenal tempo foi pobre. A formação do meio-campo colorado, com Musto e Lindoso, tirou o poder criativo do time, deixando Thiago Galhardo e Abel Hernández isolados na frente. O Grêmio usou os flancos, com o apoio de Cortez e Alisson, pela esquerda, e Pepê e Orejuela, pela direita, sem criar muito.

A primeira chegada mais contundente foi aos 27 minutos. Pepê aproveitou falha de Saravia, invadiu a área e tocou para Alisson, que chutou e a bola assustou Marcelo Lomba. O Inter respondeu, aos 35: Cuesta lançou às costas de Rodrigues, Marcos Guilherme cruzou para Galhardo que cabeceou fraquinho para defesa de Vanderlei.

No lance seguinte, Abel Hernández foi acionado por Thiago Galhardo. Kannemann tentou afastar, mas a bola sobrou novamente para Galhardo. Só que Rodrigues chegou junto no atacante colorado, que caiu na área. O árbitro Patrício Lostau mandou o jogo seguir, em meio a reclamações dos colorados, que queriam pênalti.

Os times voltaram iguais para o segundo tempo, só que o Inter mudou a postura no meio-campo tanto que a primeira chance clara de marcar foi dos donos da casa. Aos 12 minutos, Abel Hernández roubou a bola de Matheus Henrique e acionou Boschilia. O meia cruzou na medida para Galhardo cabecear. Mas uma ótima defesa de Vanderlei evitou o primeiro gol do clássico.

O Grêmio respondeu com Pepê, aos 22. O atacante recebeu em velocidade pela direita, avançou e deu uma cavadinha por cima de Lomba, mas a bola foi para fora. Seis minutos depois, Pepê não perdoou. Ele recebeu de Darlan, limpou a marcação e chutou no canto esquerdo para abrir o placar.

O Inter quase chegou ao empate logo em seguida. O uruguaio Abel Hernández acertou um belo voleio, mas Vanderlei salvou o Tricolor mais uma vez. Aos 35, D'Alessandro, que chegou ao jogo de número 500 com a camisa colorada, cobrou falta e Musto cabeceou sozinho, mas para fora.

Atrás do marcador, o Inter jogou nos minutos finais o que não fez na maior parte do tempo. Porém, o resultado já estava na mão do Grêmio, que foi merecedor de mais uma vitória em Grenais.