Conmebol anuncia horários dos jogos da seleção brasileira

A Conmebol confirmou nesta segunda-feira (21) as datas e horários dos jogos das duas primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O Brasil vai estrear contra a Bolívia dia 9 de outubro em São Paulo, na Neo Química Arena, do Corinthians, às 21h30min. Quatro dias depois, enfrentará o Peru, em Lima, às 23h30min (de Brasília).

Tite convocou 23 jogadores na última sexta-feira (18) e a apresentação está marcada para 5 de outubro. As eliminatórias sul-americanas terão início um dia antes da estreia brasileira. Em 8 de outubro acontecerão três partidas: Paraguai x Peru (19h30min), Uruguai x Chile (19h45min) e Argentina x Equador (21h10min).

Das dez seleções participantes, as quatro melhores se classificam para a Copa do Mundo no Qatar. A quinta colocada vai para a repescagem contra adversário da Oceania.