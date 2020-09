Flamengo tem seis atletas com Covid-19 antes de jogo da Libertadores

técnico espanhol Domènec Torrent O Flamengo informou na noite deste domingo (20) que seis atletas do seu elenco receberam diagnóstico positivo para Covid-19 em exame realizado antes da partida contra o Barcelona de Guayaquil, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo está marcado para as 19h15min de terça-feira (22) e se tornou ainda mais importante para o time doapós a goleada de 5 a 0 sofrida para o Independiente del Valle na última quinta (17), também no Equador.

Para ser relacionado para o jogo, o atleta precisa ter um exame negativo 24 horas antes do confronto. Sem jogo do Campeonato Brasileiro neste fim de semana, já que a sua partida da 11ª rodada, contra o Goiás, foi adiada, o elenco permaneceu no país se preparando para o duelo contra o Barcelona. O Flamengo não informou o nome dos jogadores com teste positivo, mas disse que todos estão assintomáticos, em isolamento na concentração e assistidos pelo departamento médico do clube.

O meio-campista Diego Ribas confirmou nas redes sociais que é um dos infectados pelo coronavírus. Dos 25 jogadores que embarcaram para o Equador na semana passada, apenas 17 estão disponíveis, devido aos casos de Covid-19, lesões ou suspensão.

Folhapress