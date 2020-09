Inter perde para o Fortaleza por 1 a 0 e deixa a liderança

Foi mais uma apresentação preguiçosa e nada propositiva do Inter neste Brasileirão. E com isso, o Fortaleza venceu o Colorado, sábado, na Arena Castelão, por 1 a 0, pela 11ª rodada. A baixa no time de Eduardo Coudet foi o volante Patrick, que deixou a partida aos 29 minutos do primeiro tempo com um desconforto muscular. A derrota custou ainda a liderança da competição, que passou para as mãos do Atlético-MG.

Coudet poupou alguns titulares pensando no Grenal desta quarta-feira, pela Libertadores da América. Nada que justifique a baixa produção colorada. O Inter teve mais posse de bola, mas criou apenas uma chance para marcar em todo o primeiro tempo de partida: o argentino Leandro Fernández chutou forte de fora da área, mas a bola saiu pela linha de fundo. O Fortaleza também chegou apenas uma vez. Na cabeçada de Marlon, livre na área, mas ele mandou longe do gol de Lomba.

O segundo tempo começou com polêmica. Após cruzamento, o volante Musto caiu dentro da área cearense depois de ser tocado sem querer pelo zagueiro Paulão. Com muita demora do juiz e do VAR, nada foi marcado. Antes de sofrer o revés, Fernández quase marcou em outro bom chute de longa distância. Só que, aos 20 minutos, Nonato tentou afastar um cruzamento e serviu Felipe, que acertou um belo chute e fez o gol decisivo.

Agora, o Inter volta às atenções para o Grenal. A principal dúvida é se Patrick terá condição de enfrentar o rival. Já no próximo sábado, a equipe de Coudet recebe o São Paulo, pelo Brasileirão.