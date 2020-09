Mineirinho revela que próximo Mundial de Surfe será o seu último

Campeão mundial em 2015 e grande influenciador da atual geração de surfistas brasileiros, Adriano de Souza, o Mineirinho, anunciou que vai se aposentar do circuito profissional após a próxima temporada - entre dezembro deste ano e setembro de 2021. e grande influenciador da atual geração de surfistas brasileiros, Adriano de Souza, o Mineirinho, anunciou que vai se aposentar do circuito profissional após a próxima temporada - entre dezembro deste ano e setembro de 2021.

"Estou saindo do circuito super honrado e ainda tenho um ano, 2021, em que estarei presente. Será um ano de despedida, bem bacana para poder rever meus amigos, os lugares em que passei e criei amizades", afirmou o surfista de 33 anos, que estreou no circuito em 2006.

Em 2019, Mineirinho voltou de lesão na etapa do Rio de Janeiro do Mundial, em junho, mas sofreu nova lesão no joelho em agosto, em Teahupoo, e foi obrigado a ficar de fora do resto da temporada. A expectativa era que ele retornasse na temporada 2020, porém ela foi cancelada em razão da pandemia.

Em 2011, o brasileiro foi o primeiro surfista do Brasil a liderar o ranking mundial, após conquistar a etapa do Rio de Janeiro. Cria da favela de Santo Antônio, em Guarujá, Mineirinho foi o segundo brasileiro a vencer o título da liga mundial, logo após o título de Gabriel Medina, então com 20 anos.