Primeiro turno do NBB será realizado em etapas sediadas

Em reunião do Conselho de Administração da Liga Nacional de Basquete (LNB), os clubes definiram pela manutenção do sistema de disputa do Novo Basquete Brasil (NBB). A única diferença da temporada 2020/2021 é que o primeiro turno será realizado em etapas sediadas.

Desde março, as competições estão paralisadas. Esse modelo colocará um grupo de times se enfrentando entre si em uma mesma cidade, o que permitirá um maior controle dos protocolos de saúde devido ao coronavírus e uma diminuição na logística das equipes nessa primeira fase do campeonato.

Já o formato de sedes do segundo turno continua em aberto e dependerá do cenário da pandemia no Brasil. Caso o sistema volte ao convencional, com jogos nos ginásios de cada clube, será realizado um sorteio para definir quem será o mandante em cada confronto.

Assim como nas temporadas anteriores, os 12 primeiros colocados da fase de classificação avançam aos playoffs, que terão oitavas, quartas, semi e final. Na semana passada ficou definido que o NBB terá 16 clubes na edição 2020/2021 e começará no dia 14 de novembro. A competição seguirá os protocolos determinados pelas autoridades de saúde.