Repleto de desfalques, Grêmio visita os chilenos da La U pela Libertadores da América

O técnico Renato Portaluppi não para de ser surpreendido com baixas para a retomada da Libertadores da América. Nesta terça-feira (15), o atacante Éverton, gripado, nem viajou ao Chile, onde o Grêmio enfrentará a Universidad Católica, às 21h30min, no estádio San Carlos de Apoquindo, pela 3ª rodada da competição. Além dele, o treinador já não contava com outras peças, como Victor Ferraz, Kannemann, Jean Pyerre e Pepê - todos em nível de titularidade.

Na segunda-feira (14), o departamento médico confirmou a baixa do volante Maicon por pelo menos duas semanas. Com uma lesão de grau 1 na coxa direita, o camisa 8 fica de fora até do Grenal da próxima semana, válido pela 4ª rodada. Com isso, Portaluppi deve mandar a campo uma equipe extremamente jovem para encarar a La U. Outra ausência é Paulo Miranda, suspenso por quatro jogos pela briga generalizada no clássico na Arena.

A boa nova é o retorno de Matheus Henrique ao time. Quem pode aparecer na equipe é Ferreira. Com contrato recém renovado com o clube, ele já jogou alguns minutos no empate em 1 a 1 com o Fortaleza, pelo Brasileirão. Uma provável formação gremista pode ter Vanderlei; Orejuela, Geromel, David Braz e Cortez; Darlan, Matheus Henrique, Alisson, Isaque, Luiz Fernando (Ferreira); Diego Souza.

A Universidad Católica manteve o mesmo elenco que iniciou a Libertadores. O técnico Gustavo Quinteros deve escalar o time com Matías Dituro; Fuenzalida, Lanaro, Huerta e Rebolledo; Pinares, Saavedra e Aued; Lezcano, Zampedri e Puch.