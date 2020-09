LeBron brilha, e Lakers voltam à final de conferência após 10 anos

O Los Angeles Lakers enfim voltará a disputar uma final de conferência na NBA. Para encerrar esse jejum de dez anos, o time da Califórnia contou novamente com o brilho de LeBron James (com a camisa 23 na foto acima), que liderou a equipe na arrasadora vitória sobre o Houston Rockets por 119 a 96, na noite deste sábado, em Orlando.

Com o triunfo, os Lakers fecharam a série dos playoffs por 4 a 1, assegurando classificação à final da Conferência Oeste. O futuro adversário sairá do confronto entre o Los Angeles Clippers e o Denver Nuggets. A equipe de Los Angeles lidera a série por 3 a 2, e o sexto jogo está marcado para este domingo.

Neste sábado, LeBron brilhou com um "double-double", de 29 pontos e 11 rebotes, e ainda se destacou com sete assistências. Ele foi o principal jogador do primeiro e terceiro quartos. No segundo, baixou o ritmo, mas não comprometeu o time, que ainda teve o "double-double" de Anthony Davis (13 pontos e 11 rebotes).

Markieff Morris ainda contribuiu com 16, enquanto Danny Green ajudou com 14 pontos. E Kyle Kuzma deixou o banco de reservas para registrar 17.

A sólida atuação coletiva dos Lakers não pôde ser contida pelo desempenho individual de James Harden. O astro dos Rockets terminou o jogo com 30 pontos, seis rebotes e cinco assistências. Com desempenho surpreendentemente abaixo do esperado, Russell Westbrook marcou apenas dez pontos, além de quatro rebotes e seis assistências.

Como aconteceu nos últimos jogos da série, a equipe de Los Angeles esbanjou eficiência. Tanto que neutralizou Westbrook e evitou maior estrago causado por Harden. No terceiro quarto, os Lakers chegaram a impor 30 pontos de liderança no marcador. No último quarto, caiu de rendimento, mas não suficiente para colocar em risco o triunfo, no jogo e na série.

Agência Estado