Marchezan diz que não é momento de analisar torcidas na Arena e no Beira-Rio

começo de agosto em estádio na Capital, mas sem a torcida Enquanto no Rio de Janeiro, clubes e entidades ligadas ao futebol discutem a volta do público aos estádios para breve, Porto Alegre deve analisar o tema no futuro, projetou o prefeito Nelson Marchezan Júnior, nesta sexta-fera (11), ao fazer um balanço de seis meses do primeiro caso confirmado de Covid-19 na cidade. O futebol voltou no

"Não é o momento de analisar Arena e Beira-Rio", disse Marchezan, referindo-se aos estádios de Grêmio e Inter. Antes de dar a resposta, o prefeito chegou a dizer: "A gente vive cada agonia no seu dia", lembrando que o foco na semana que vem é finalizar a proposta de calendário e conceitos de protocolos para reiniciar algumas atividades de ensino.

primeiro foi da simulação de uma feira na Fiergs show no auditório Araújo Vianna O tema foi questionado porque começaram nesta sexta-feira os eventos-teste para um planejamento de retomada de setores parados desde março. Oe outro será de um, no domingo (13), do cantor Serginho Moah.

A volta das atividades em escolas é outro tópico na prioridade de reativar o que ainda não voltou, segundo o prefeito.

Mas o prefeito deixou no ar um indicativo sobre a pauta dos estádios. "O que não impede que se faça uma análise em breve, se for demanda da sociedade e prioridade", ressaltou. Marchezan ainda lembrou que qualquer movimento deverá observar as medidas mínimas para evitar "aceleração da circulação e de contaminação".