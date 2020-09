Em primeiro treino oficial da F1 em Mugello, Bottas lidera e Hamilton sofre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Valtteri Bottas, da Mercedes, começou o final de semana da Fórmula 1 na frente, em um circuito novo para a categoria, em Mugello, na Itália. Batizada de GP da Toscana, a prova marca a milésima corrida da Ferrari na categoria e é a primeira de uma sequência de corridas que não estavam no calendário original da temporada, mas tiveram que ser adicionadas para repor outros GPs que tiveram que ser cancelados devido à pandemia de Covid-19.

E o finlandês mostrou a força dos carros atuais da categoria, batendo o recorde anterior da pista, que era amplamente usada pela Ferrari para testes nos anos 2000, antes dos testes privados serem proibidos: a melhor marca era ainda de Rubens Barrichello, em 2004, mas o tempo de Bottas de 1min17s879 já é quase um segundo mais rápido que o antigo recorde do brasileiro, e a expectativa é de que os tempos caiam significativamente até a classificação.

Em uma pista de alta velocidade, os carros estavam superando os 326km/h e fazendo a maioria das curvas do circuito a mais de 200km/h.

No primeiro treino livre, Max Verstappen, que alugou um carro de GT para testar na pista algumas semanas atrás, andou perto de Bottas e foi apenas 48 milésimos mais lento, enquanto Lewis Hamilton, que nunca andou no circuito, pareceu sofrer mais e foi apenas o quarto colocado, 530 milésimos atrás do companheiro de Mercedes.

Andando na casa da Ferrari e usando uma pintura especial para celebrar os 1000 GPs da Ferrari, Charles Leclerc surpreendeu e se colocou em terceiro. Os carros usam configurações de asa que geram mais pressão aerodinâmica, o que deve fazer com que o desempenho da Scuderia seja melhor do que nas últimas duas provas, em que Leclerc e Sebastian Vettel não conseguiram sequer se classificar no top 10.

Os carros voltam à pista de Mugello a partir das 10h deste sábado (12), para a segunda sessão de treinos livres, quando a temperatura da pista deve estar ainda mais alta. No primeiro treino, ela superou 42ºC. A largada do GP da Toscana está marcada para as 10h de domingo (13).





Confira a classificação do 1º treino livre do GP da Toscana

1º Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 1min17s879

2º Max Verstappen (HOL/Red Bull) - +0s048

3º Charles Leclerc (MON/Ferrari) - +0s307

4º Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - +0s530

5º Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - +0s797

6º Esteban Ocon (FRA/Renault) - +0s926

7º Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri) - +0s960

8º Lando Norris (ING/McLaren) - +1s102

9º Alex Albon - (TAI/Red Bull) +1s189

10º Daniel Ricciardo (AUS/Renault) - +1s261

11º Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) - +1s340

12º Romain Grosjean (FRA/Haas) - +1s345

13º Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - +1s388

14º Carlos Sainz (ESP/McLaren) - +1s443

15º George Russell (ING/Williams) - +1s578

16º Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - +1s599

17º Kevin Magnussen (DIN/Haas) - +1s672

18º Lance Stroll - (CAN/Racing Point) +1s957

19º Sergio Perez (MEX/Racing Point) - +1s961

20º Nicholas Latifi (CAN/Williams) - +2s155