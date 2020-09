Recuperado da Covid-19, Neymar volta a treinar no PSG

Recuperado da Covid-19, que o tirou das atividades de campo desde o começo deste mês, o atacante brasileiro Neymar voltou aos treinamentos do Paris Saint-Germain nesta sexta-feira (11), no CT do clube, em Paris. O jogador usou as suas redes sociais para contar a novidade. "Voltei aos treinos, super feliz ... O PAI TA ON #CORONAOUT", escreveu em sua conta no Twitter.

Segundo Neymar, de acordo com os exames RT-PCR feitos nesta semana, ele já estaria curado do novo coronavírus. Com isso, a partir desta segunda-feira já voltará a fazer parte dos trabalhos comandados pelo alemão Thomas Tuchel e toda a comissão técnica do time de Paris. No último dia 2, Neymar foi diagnosticado com a Covid-19 após uma viagem de férias para Ibiza, na Espanha. O jogador teria se sentido mal no sábado anterior, dia 29 de agosto, depois de curtir o período de folga dos jogos oficiais.

Além de Neymar, outros seis jogadores do Paris Saint-Germain foram infectados pelo novo coronavírus. São eles: o zagueiro brasileiro Marquinhos, os argentinos Mauro Icardi, Angel Di María e Leonardo Paredes, o atacante francês Kylian Mbappé e o goleiro costarriquenho Keylor Navas. Os sete infectados não puderam participar na última quinta-feira da estreia do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês. O time foi derrotado fora de casa pelo Lens por 1 a 0. E eles não jogarão neste domingo o clássico contra o Olympique de Marselha, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris.

Agência Estado