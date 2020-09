Bruno Soares é bicampeão do torneio de duplas do US Open

O brasileiro Bruno Soares conquistou nesta quinta-feira (10), ao lado do croata Mate Pavic, o título de duplas do US Open. Eles derrotaram a parceria formada pelo também croata Nikola Mektic e pelo holandês Wesley Koolhof, por 2 sets a 0 (7/5 e 6/3).

Esse é o terceiro título de Grand Slam de Soares nas duplas masculinas, o segundo no torneio de Nova York - que neste ano está sendo disputado sem público por causa da pandemia de coronavírus. Em 2016, o mineiro teve o melhor ano de sua carreira, conquistando o US Open e o Australian Open, ao lado do britânico Jamie Murray. Foi quando ele atingiu a vice-liderança do ranking mundial, sua melhor posição na carreira.

Em duplas mistas, ele também já ergueu três troféus de Slam, dois nos EUA (2012 e 2014) e um na Austrália (2016). Aos 38 anos, Soares não vivia seu melhor momento nos últimos anos (ocupa a 27ª posição do ranking), mas surpresas são comuns na modalidade de duplas, e ele aproveitou o primeiro Grand Slam disputado, após a paralisação do circuito por cinco meses, para protagonizar uma delas ao lado de Pavic, de 27 anos.

Ele e o croata estão juntos desde junho de 2019, após o brasileiro encerrar uma parceria de três anos e meio com Murray, irmão do ex-número 1 do mundo de simples Andy. Até então, o único título de Soares e Pavic havia sido conquistado no Masters 1.000 de Xangai, em outubro do ano passado.

Com o total de seis Slams na carreira, Soares é o segundo brasileiro mais vitorioso nos principais torneios do tênis. Está atrás apenas de Maria Esther Bueno (1939 - 2018), com 19 conquistas.

Marcelo Melo, conterrâneo e contemporâneo de Soares, é outro brasileiro com títulos em duplas masculinas. Ele ganhou justamente as competições que o ex-parceiro não venceu, Roland Garros e Wimbledon.