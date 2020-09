Racing Point anuncia Sebastian Vettel como piloto da Aston Martin em 2021

Está desfeito o mistério sobre o futuro do piloto alemão Sebastian Vettel na Fórmula 1. Nesta quinta-feira (10) foi anunciado que o tetracampeão mundial, de saída da Ferrari, vai correr a partir da temporada de 2021 pela Aston Martin, equipe que neste ano ainda tem a designação de Racing Point e luta contra a Red Bull para ser a segunda melhor do Mundial de 2020, só atrás da Mercedes.

"Estou contente por poder finalmente partilhar essa empolgante notícia sobre o meu futuro", afirmou Vettel em um comunicado oficial. "Estou extremamente orgulhoso por dizer que vou me tornar um piloto Aston Martin em 2021. É uma nova aventura para mim, com uma marca lendária. Tenho ficado impressionado com os resultados que a equipe tem atingindo este ano e acredito que o futuro será ainda melhor", destacou.

"A energia e o compromisso demonstrados por Lawrence Stroll (dono da equipe) com este esporte me leva a acreditar que podemos construir algo muito especial juntos. Ainda amo a Fórmula 1 e minha única motivação é correr na frente do grid. Fazer isso pela Aston Martin será um grande privilégio", completou o alemão.

espanhol Carlos Sainz Jr. ocupando a sua vaga na Ferrari O futuro de Vettel, de 33 anos, estava em dúvida desde que o alemão tinha, ainda antes do início da atual temporada, em abril, ficado sabendo que não teria o seu contrato com a Ferrari renovado. Uma revelação que gerou uma série de mudanças no grid para 2021 com oao lado do monegasco Charles Leclerc, com o australiano Daniel Ricciardo assinando com a McLaren, no lugar de Sainz, e o bicampeão mundial Fernando Alonso de volta à Renault.

A Racing Point já tinha anunciado na quarta-feira (9) que o piloto mexicano Sergio Pérez vai deixar a escuderia no final desta temporada, abrindo uma vaga para Vettel. Ele, que vai se juntar na equipe a Lance Stroll, corre há seis temporadas na Ferrari, mas não conseguiu chegar ao título com a escuderia italiana, que seria o seu quinto, depois dos Mundiais consecutivos com a Red Bull em 2010, 2011, 2012 e 2013.