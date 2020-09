Puxado por Alimentação e Transportes, IPCA tem alta de 0,24% em agosto, aponta IBGE

Indicador que mede a inflação oficial do País, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,24% em agosto, uma queda de 0,12 ponto percentual na comparação com julho. Foi o maior resultado para um mês desde agosto de 2016 (0,44% na ocasião), de acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2020, o IPCA acumula alta de 0,70%. Em 12 meses, de 2,44%.

Os grupos Transportes (0,82%) e Alimentação e Bebidas (0,78%) tiveram as maiores contribuições para o aumento do índice. Esses dois grupos possuem maior relevância já que pesam diretamente no bolso do consumidor. Como exemplo, a gasolina teve alta de 3,22% em agosto, enquanto os preços do tomate (12,98%) e leite longa vida (4,84%) foram as principais influências de Alimentação e Bebidas. Ao todo, seis dos nove grupos de serviços e produtos pelo IBGE apresentaram alta em agosto.

Habitação, com variação de 4,84%, Artigos de residência (0,56%), Saúde e cuidados pessoais (0,50%) e Comunicação, com alta de 0,67%, completam os seis grupos com resultado positivo na inflação. Já Vestuário (-0,78%), Despesas pessoais (-0,01%) e Educação (-3,47%) ficaram na deflação.