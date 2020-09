No Inter, Pottker entra na mira do futebol turco

O departamento de futebol do Inter segue no mercado, só que agora para liberar jogadores. Após a chegada dos atacantes Abel Hernández, do Uruguai, e de Leandro Fernández, da Argentina, o último já regularizado e podendo atuar já na partida desta quarta-feira, diante do Ceará, às 19h15min, no Beira-Rio, o clube está tratando da saída de três jogadores.

O lateral-esquerdo Natanael, de pouco aproveitamento e alto salário, está de saída. O jogador deve ter o contrato rescindido nos próximos dias.

Já o meia-atacante Sarrafiore vai jogar até o final da próxima temporada no Coritiba. O clube paranaense irá arcar com os salários do argentino, que ganhará mais oportunidades com o técnico Jorginho.

Outro jogador que pode ser negociado é William Pottker. Após quatro temporadas sem se afirmar na equipe, o atacante tem o interesse do futebol turco. O jogador esteve próximo de um acerto com o Cruzeiro, para jogar a Série B, mas um impeditivo do clube mineiro junto à Fifa, devido a problemas com dívidas, travou a transferência do atleta.